الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى: محمد بن راشد يستقبل رئيس الوزراء

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.

حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات الشقيقة، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وعدد من الوزراء والمسئولين الإماراتيين.


وفي مستهل اللقاء، نقل "مدبولي" تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدًا بالتنظيم الرائع للقمة، كما أشاد بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي.

وأعرب "مدبولي" عن تقديره للدعوة الكريمة المُوجهة للمُشاركة في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبرًا أنها تكتسبُ أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصُناع القرار؛ لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وأكد تقدير مصر للعلاقات المُتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي؛ لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يُحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

كما أشاد "مدبولي" بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمّن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وفي ذات السياق، أشار "مدبولي" إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا.

كما أشار إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكدًا حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما أعرب محمد بن راشد عن تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في مجال الحوكمة، وأشارت بشكل خاص إلى  مشروع مركز "خدمات مصر" في محافظة أسوان، والذي يعد مركزًا نموذجيًا، حيث تم إنشاؤه ضمن مخرجات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، ويعتمد المركز منظومة ذكية مبتكرة لتقديم أكثر من 30 خدمة حكومية، تتضمن: خدمات الأحوال المدنية، والخدمات المصرفية، وخدمات التوثيق، وخدمات السجل التجاري، وخدمات التنمية الصناعية، إضافة إلى الخدمات المرورية، فضلًا عن تقديم الخدمات التدريبية المتميزة، وأكدت "السعيد" أهمية متابعة جهود إنشاء المركز بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وفي الإطار نفسه، أعرب محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية، عن تقديره للتعاون الذى يتم حاليًا بين البلدين فى عدد من المجالات، منها مسابقة التميز الحكومي، التي تحظى باهتمام ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بكل الخير والتطور والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة في ظل ما تشهده من نهضة تنموية شاملة.

صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الدكتور مصطفى مدبولي

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