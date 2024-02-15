محافظ الجيزة يطمئن على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة في أكتوبر 

اطمأن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوت والفاكهة بـ6 أكتوبر، ومنافذ بيع التجزئة التي تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس سوق الجملة، باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.

محافظ الجيزة يشدد على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار

كما شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية، مؤكدًا أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الأستفادة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

وأشار تقرير الجهاز التنفيذي للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس، والتي شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيها لكيلو البصل، و١٣ جنيها لكيلو الموز و٨ جنيهات لكيلو البرتقال، و١٣ جنيها لكيلو الخيار، و٧ جنيهات لكيلو الكوسة، و٣٠ جنيها لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و٦٩ جنيها لكيلو العدس و٣٢ جنيها لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 163 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

وفي سياق آخر، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم حركة ترقيات ١٦٣ من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

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