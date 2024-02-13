الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كل المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها لليوم الثالث دون أي معوقات وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان من مدير مديرية التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية بالمدارس مقدما التهنئة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من معلمين والإداريين وكل العاملين بالمنظومة التعليمية. 

ووجه المحافظ بقيام مديري الإدارات التعليمية بإجراء المتابعات الدورية والزيارات للمدارس للوقوف علي انتظام العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات. 

كما وجه بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب في المدرسة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للمدارس ومتابعة حضور وغياب الطلاب، مع التأكيد على نظافة المدارس والإشراف اليومي بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس وتفعيل المجموعات المدرسية.

محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس 

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ومنع وجود إشغالات والباعة الجائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب مع المتابعة الدورية لحالة النظافة وانتظام رفع أي مخلفات أولا بأول. 

وبعث محافظ الجيزة أمنياته إلى طلاب المحافظة بأن يكون فصلا دراسيًا مليئا بالمعرفة والتعلم لأبنائنا الطلاب متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح وتحقيق أعلى المراتب.

محافظ الجيزة الفصل الدراسي الثاني بدء العام الدراسي الثاني تعليم الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تغلق سناتر مخالفة للدروس الخصوصية بالمنيب

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟