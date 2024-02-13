محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كل المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها لليوم الثالث دون أي معوقات وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان من مدير مديرية التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية بالمدارس مقدما التهنئة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من معلمين والإداريين وكل العاملين بالمنظومة التعليمية.

ووجه المحافظ بقيام مديري الإدارات التعليمية بإجراء المتابعات الدورية والزيارات للمدارس للوقوف علي انتظام العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات.

كما وجه بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب في المدرسة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للمدارس ومتابعة حضور وغياب الطلاب، مع التأكيد على نظافة المدارس والإشراف اليومي بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس وتفعيل المجموعات المدرسية.

محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ومنع وجود إشغالات والباعة الجائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب مع المتابعة الدورية لحالة النظافة وانتظام رفع أي مخلفات أولا بأول.

وبعث محافظ الجيزة أمنياته إلى طلاب المحافظة بأن يكون فصلا دراسيًا مليئا بالمعرفة والتعلم لأبنائنا الطلاب متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح وتحقيق أعلى المراتب.