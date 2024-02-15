جامعة السويس: نسعى لسد الفجوة بين الدراسة واحتياجات سوق العمل

قال رئيس جامعة السويس، الدكتور أشرف حنيجل، إننا نسعى لتطوير قدرات ومهارات طلاب الجامعة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل من خلال توفير فرص تدريبية متميزة وجلسات تعريفية للطلاب؛ للوصول لأعلى معدلات الأداء والجودة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس، اليوم الخميس، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية؛ بناءً على توجيهات رئيس جامعة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة أنه منذ افتتاح المركز في فبراير 2023، استطاع أن يقدم خدمات مهنية وتوظيفية لما يقرب من 4 آلاف من منسوبي جامعة السويس، تنوعت بين ورش عمل ودورات مهارات توظيف ودورات فنية ولغة انجليزية وجلسات إرشاد مهني.

وأشار إلى الجهد الذي يبذله أعضاء المركز في التواصل مع الشركات وقطاع الأعمال، حيث وقع المركز عددًا كبيرًا من بروتوكولات التعاون، استطاع من خلالها توفير حوالي 2000 فرصة تنوعت بين تدريب أو توظيف أو حضور جلسات معرفيه لهذه الشركات.

وناقش الحضور سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجامعة السويس من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني ومن خلال الشركات الواعدة الموجودة بالمنطقة.