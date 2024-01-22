الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيد النساء.. سيدة تستعين بأصدقائها لاختطاف طفلتها واتهام سيدة أخرى

متهمة
متهمة

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بالباجور باختلاق واقعة اختطاف طفلتها، لاتهام سيدة أخرى لوجود خلافات مالية بينهما.

واعترفت المتهمة باشتراكها مع صديقتها وعم الطفلة وسائق لاختلاق قصة اختطاف الطفلة واتهام سيدة أخرى باختطافها لوجود خلافات مالية بينهم.

واعترفت المتهمة باختطاف الطفلة، بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع والدة الطفلة حيث طلبت منها أخذ كريمتها وتوصيلها صحبة المتهم “الهارب”، ليقوم بتوصيلها إلى عمها لإخفائها لديه بمحل سكنه، ولدى علمها بقيام والدة الطفلة بتحرير محضر باختطاف كريمتها تقابلت مع المتهم الهارب وسلمته الطفلة، والذى قام بدوره بترك الطفلة بمحل العثور عليها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وإستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى ضباط مركز شرطة الباجور بالمنوفية بلاغا من (سيدة) باكتشاف تغيب كريمتها طفلة -3 سنوات- أثناء لهوها أمام مسكنهما بدائرة المركز، وما أسفرت عنه جهود الفحص والتحريات بقيام سيدة منتقبة تستقل مركبة -توك توك- لابالصعود للعقار سكنها والنزول وبرفقتها الطفلة واستقلالهما المركبة ومغادرة المكان"

وأضافت: “فى وقت لاحق حضر لديوان المركز أحد المواطنين وبرفقته الطفلة الـمُبلغ بغيابها وقرر بأنه شاهدها أسفل كوبرى الباجور فقام باصطحابها لديوان المركز لاتخاذ اللازم وبسؤال والدة الطفلة اتهمت مالكة محل منظفات بخطف كريمتها لوجود خلافات مالية سابقة بينهما” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

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