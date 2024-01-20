بسبب خلافات مالية.. "الداخلية" تكشف حقيقة اختطاف طفلة بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام إحدى السيدات باختلاق واقعة اختطاف طفلتها بالمنوفية، لاتهام سيدة أخرى لخلافات مالية بينهما، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية، في بيان اليوم السبت: «تلقى ضباط مركز شرطة الباجور بالمنوفية بلاغا من (سيدة) باكتشاف تغيب كريمتها طفلة -3 سنوات- أثناء لهوها أمام مسكنهما بدائرة المركز، وما أسفرت عنه جهود الفحص والتحريات بقيام سيدة منتقبة تستقل مركبة -توك توك- لابالصعود للعقار سكنها والنزول وبرفقتها الطفلة واستقلالهما المركبة ومغادرة المكان".

وأضافت: “فى وقت لاحق حضر لديوان المركز أحد المواطنين وبرفقته الطفلة الـمُبلغ بغيابها وقرر بأنه شاهدها أسفل كوبرى الباجور فقام باصطحابها لديوان المركز لاتخاذ اللازم وبسؤال والدة الطفلة اتهمت مالكة محل منظفات بخطف كريمتها لوجود خلافات مالية سابقة بينهما”.

تابعت: “أسفرت جهود تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن قيام المبلغة باختلاق واقعة الاختطاف بالاشتراك مع صديقتها ربة منزل- لها معلومات جنائية، سائق- له معلومات جنائية -جار ضبطه-، وعامل بمقهى (عم الطفلة) بقصد اتهام السيدة لوجود خلافات مالية بينها والمبلغة”.

وشددت: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صديقة المبلغة (ربة المنزل)، وعم الطفلة، وبمواجهتهما اعترفت السيدة بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع والدة الطفلة حيث طلبت منها أخذ كريمتها وتوصيلها صحبة المتهم (الهارب)، ليقوم بتوصيلها إلى عمها لإخفائها لديه بمحل سكنه، ولدى علمها بقيام والدة الطفلة بتحرير محضر باختطاف كريمتها تقابلت مع المتهم الهارب وسلمته الطفلة، والذى قام بدوره بترك الطفلة بمحل العثور عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب”.