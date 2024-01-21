كشف ملابسات خطف طفل حديث الولادة من مستشفى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من كشف ملابسات واقعة محاولة اختطاف طفل حديث الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالمنيا.



تبلغ لمركز شرطة المنيا من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بأنه حال تواجد ربة منزل بالمستشفى لإجرائها عملية وضع، وبرفقتها والدتها غافلتهما سيدة مجهولة وقامت بخطف الطفل حديث الولادة نجل الأولى، وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها، ومحاولتها الهروب بالطفل من خلال استقلال سيارة أجرة تاكسى قيادة سائق تصادف توقفه أمام بوابة المستشفى.

ولدى استشعارها باكتشاف أمرها تركت الطفل بداخل السيارة ولاذت بالهرب فقام قائد السيارة بإخبار أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى بالواقعة، وتسليم الطفل لأهليته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنه نظرًا لوجود خلافات بينها وزوجها، وقيامها بإيهامه بحملها على غير الحقيقة قامت بالتوجه للمستشفى محل الواقعة والادعاء بأنها أوشكت على الولادة، وارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدت عن الهاتف المحمول الخاص بوالدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.