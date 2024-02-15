خلال زيارة للمركز المسيحي الإسلامي.. رئيس الأساقفة يستقبل وزير الصناعة الأسبق

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، بحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، وذلك في مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

مبادرات في مجال حوار الأديان

تعرف الدكتور إبراهيم فوزي خلال زيارتهِ للمركز المسيحي الإسلامي على أنشطته، إذ أعرب عن فخره بما يصنعهُ المركز من مبادرات في مجال حوار الأديان.

وفي ختام زيارتهِ للمركز أهدى"فوزي" كتابه "وصف مصر" لرئيس الأساقفة سامي فوزي ورئيس الأساقفة الشرفي منير حنا، معربًا عن سعادتهِ باللقاء المثمر.

جدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

وحدة تعليم الصم الأسقفية تحتفل بعيد الحب

نظمت اليوم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وذلك بالتعاون مع وفد من بنك أسنيت، وذلك بمقر وحدة الصم بمصر القديمة.

استهدف اليوم إلى نشر ثقافة الحب والاحترام بين الأطفال، وتوفير بيئة وممتعة لهم، بالإضافة إلى منحهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، إذ ضم لليوم ثلاثة وثلاثون من الصم وضعاف السمع.

ضم اليوم كلمة ألقاها ممثلي بنك أسنت عن عيد الحب، إذ قضوا وقتًا ممتعًا مع الأطفال للترفيه عنهم، وذلك بحضور هيئة التدريس بالوحدة.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لعام 1993، هدفها هو تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.