الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل إصدار سلسلة كتب 100 شخصية قبطية في خدمة الوطن والكنيسة (خاص)

الكنيسة
الكنيسة

قال ماجد كامل الباحث في التاريخ الكنسي، واللجنة البابوية في التاريخ الكنسي، إن الكنيسة تستعد في الوقت الراهن لإصدار مشروع ثقافي تاريخي جديد، يشارك به كمؤرخ كنسي.

وأضاف “كامل ” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يشارك في سلسلة كتب تاريخية وتراثية عن 100 شخصية قبطية، مؤثرة خدمت الوطن والكنيسة عبر عصور التاريخ المختلفة.

وأوضح أن هذه السلسلة التاريخية من الكتب، جاءت تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهدف الحفاظ على تراث الأقباط، وتخليد سيرة الشخصيات القبطية المؤثرة والتي خدمت الكنسية والوطن  في كافة مجالات الحياة.

وأكد أن أول كتاب من هذه السلسلة التاريخية التي أشارك في تأريخها، وكتابتها، سيصدر بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس، في شهر مارس المقبل، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتابع أن من بين الشخصيات التي تتناولها سلسلة الكتب، سيرة “أبلة نظيرة” ورياض بك شحاتة، وعدد من الشخصيات القبطية المؤثرة في عصور تاريخية مختلفة، وأثرت في مجالات عديدة من بينها الصحافة والفنون والطب والأدب ومجالات أخرى.

ماجد كامل اللجنة البابوية في التاريخ الكنسي الكنيسة الدستور كتب تاريخية السلسلة التاريخية تراث الأقباط

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