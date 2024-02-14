الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد "مدارس مصر للغات"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة  البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من مدارس مصر للغات، برئاسة الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، والمهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، كما ضم الوفد طلبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

ورحب قداسة البابا بضيوفه وحرص على التعارف بهم جميعًا، وألقى عليهم كلمة أشار فيها إلى أهمية مصر وعظمتها من الناحية التاريخية ومن كافة النواحي، كما أشار قداسته إلى أهمية التعليم وقيمة الجد والاجتهاد في كل مراحل الحياة، ثم أجرى قداسته حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين واستمع إلى أسئلتهم وأجابها.

وقدمت الدكتورة شاهيناز شحاتة درع المدارس لقداسة البابا، ثم وزع قداسته عليهم الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.

قداسة البابا تواضروس الثاني دارس مصر للغات المهندس كريم عبد الر طلبة درع المدارس

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