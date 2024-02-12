البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

ورحب قداسة البابا بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في ٦ محافظات حتى الآن، والتي تخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية.

ومن جهته أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدمتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مدربي وممثلي الهيئات التدريبية الذين شاركوا فى برنامج لوجوس للقيادة "L.L.P" لعام ٢٠٢٣ الذى ينظمة مكتب ملتقيات لوجوس.

واستمع قداسة البابا لتعليقاتهم وآرائهم في البرنامج التدريبي، كما قدم المدربون بعض الأفكار والمقترحات لتطبيقها في الدورات المقبلة، وفي البرامج التدريبية بشكل عام.