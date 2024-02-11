البابا تواضروس الثاني يستقبل نيافة الأنبا ديسقوروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والمشرف على منطقة وادي الريان، الذي عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة وخدام خدمة القديس بولس الرسول للكرازة.



استمع قداسته لعرض عن خدمات الكرازة في ٣٦ دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية في هذه البلاد، بالإضافة إلى مراجعة لبرنامج تكوين الكارز من خلال فصول الكرازة ومعهد القديس بولس لدراسات الخدمة.



ومن جانبه شجع قداسة البابا الجميع وقدم لهم نصائح وتوصيات لمساعدتهم في خدمتهم.



كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة القمص داود لمعي والقس دانيال ناجي، ومسؤولي خدمة الأنبا أبرآم للتنمية.



جرى خلال اللقاء عرض للخدمات التنموية المتنوعة التي تقدمها خدمة الأنبا أبرآم البالغ عددها ٢٥ خدمة.



وأجرى قداسة البابا مناقشة حول بعض النقاط الخاصة بالخدمة، وقدم لهم بعض التوصيات بغية تطوير الأداء.



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أيضًا مجموعة من خدام كنيسة السيدة العذراء بچنيڤ، سويسرا، التابعة لإيبارشية سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، برفقة الأب القس مينا نمر كاهن الكنيسة ذاتها، وذلك لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، ورغبوا في نوال بركة قداسة البابا قبل بدء خدمتهم.



رحب قداسته بهم وألقى عليهم كلمة روحية، وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.



كما ألقى محاضرة الحلقة الأولى من الدورة المتميزة الثالثة لخدام وخادمات إيبارشية البحيرة ومطروح، ضمن برنامج "اتبعني" والتي تجري فعالياتها في بيت "سوسنة الوادي" للمؤتمرات بوادي النطرون.