الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

"البابا تواضروس الثانى سنوات من العطاء للكنيسة والوطن " كتاب جديد عن حياة البابا

جريدة الدستور

أصدر"ماجد كامل" الباحث في التراث القبطي، كتابا جديدا بعنوان "البابا تواضروس الثانى سنوات من العطاء للكنيسة والوطن"، بالتعاون مع المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال "ماجد كامل" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الكتاب هو لافتة تقدير ومحبة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، نظراً لجهوده وعطائه لخدمة الكنيسة والوطن. 

وأشار "كامل" إلى أن الكتاب يتضمن عدة موضوعات ومقالات تخص قداسة البابا من بينها، "التقسيمات الثلاثية في عظات قداسة البابا تواضروس الثاني، والعطاء الوطني والإنساني للبابا، العطاء التعليمي والثقافي، الإنسان في كتابات البطريرك الـ"118"، الطفولة والأسرة المسيحية في عظاته ومقالاته، البابا تواضروس راعي الثقافة والمثقفين، وعلاقته بالكتاب المقدس. 

ومن المقرر أن يصدر الكتاب بشكل رسمي بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي ينعقد ابتداءً من يوم 7 مارس المقبل. 

وجاء ضمن المراجع الخاصة بالكتاب الجديد عن البابا تواضروس تقرير صحفي صادر عن جريدة الدستور بعنوان "المعرفة والمكتب، يتصدرا العدد الجديد من مجلة الكرازة، في تاريخ 8 ديسمبر بعام 2019 للصحفيتين "ماريان رسمي، وتريزة شنودة"، كأحد المراجع الصحفية للكتاب الجديد".

ماجد كامل الباحث في التراث القبطي البابا تواضروس الثانى سنوات من العطاء للكنيسة والوطن المركز الاعلامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسي الكتاب هو لافتة تقدير ومحبة

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