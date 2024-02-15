الكنيسة المارونية: "القديس بمفيليوس سليل أشراف بيروت وتتلمذ في مصر"

تحتفل الكنيسة المارونية، بذكرى القدّيس الشهيد بمفيليوس ورفاقه، وهو سليل أشراف بيروت. تتلمذ في مصر لاوريجانس. ورسم كاهناً في قيصرية فلسطين، حيث انشأ مكتبة ضمّت مؤلفات الكتبة الكنسيّين والكتب الإلهية منقولة عن أقدم المخطوطات. وقد عمل كثيراً في سبيل نسخها وضبط نصوصها، ولم ينثنِ عزمه المقدس هذا حتى وهو في السجن. من تلاميذه اوسابيوس المؤرّخ الذي كتب سيرة حياته.

ألقي في السجن لأجل المسيح سنة 307. وقطعت هامته المكرّمة في مثل هذا اليوم من سنة 309. فنال إكليل المجد، يواكبه فريق من رفاقه في الجهاد لأجل المسيح.

تفاصيل العظة الاحتفالية

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: مخطئ في حساباته ذاك الذي يعمل بكّدٍّ يوم الأحد، مع ظنّه بأنّه سوف يكسب المزيد من المال أو يُنجز المزيد من الأعمال! هل سيكون بمقدور قليل من المال أن يعوّض عن الضرر الذي يسبّبه لنفسه بانتهاكه قانون الله؟ تظنّون أنّ كلّ شيء يعتمد على عملكم؛ ولكن قد يصيبكم مرض، أو تتعرّضون لحادث. فالأمر يتطّلب القليل من الأشياء: عاصفة، بَرَد، جليد.

اعملوا، لا للقوت الذي يفنى، ولكن للذي يبقى للحياة الأبديّة. ما الذي يرجع لكم مِن عملكم يوم الأحد؟ إنّكم تدَعون الأرض كما هي عندما ترحلون منها. إنّكم لا تأخذون أيّ شيء. هدفنا الأوّل هو الذهاب إلى الله؛ نحن على الأرض فقط لأجل ذلك.

يا إخوتي، يجب أن نموت يوم الأحد وأن نقوم يوم الإثنين. الأحد هو خير الله: إنّه يومه، يوم الربّ. لقد صنع كلّ أيّام الأسبوع؛ كان يمكنه الاحتفاظ بها كلّها. إنّه أعطاكم ستّة، ولم يدع له إلّا السابع فقط!