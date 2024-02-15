مسلسلات رمضان 2024.. «ميديا هب وأروما» يتعاونان برعاية «المتحدة»

وسعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من دائرة تعاونها مع شركات الإنتاج هذا العام في الموسم الدرامي الرمضاني، وخلال موسم رمضان 2024 تتواجد 12 شركة تقدم إبداعاتها للجمهور ومنها شركتي «ميديا هب» و«أروما».

وخلال رمضان المقبل نجد تعاونا بين الشركتين برعاية الشركة المتحدة، وخلال التقرير نرصد أبرز إسهامات الشركتين والتعاون بينهما في مسلسلات رمضان 2024.

أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024

تقدم شركة ميديا هب (سعدي _جوهر) هذا العام مسلسل "بابا جه" بطولة بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي

وتتعاون شركة ميديا هب مع اروما في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

تواصل شركة أروما للمنتج تامر مرتضى نجاحاتها هذا العام من خلال تقديمها مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وقصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمد سلامة.