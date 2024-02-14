الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المبدعون على شاشات المتحدة.. عمرو الفقى: تقديم 18 عملًا متنوعًا لكبار النجوم وإفراد المساحة لمسلسلات الـ15 حلقة

مسلسل «الحشاشين»
مسلسل «الحشاشين»

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخريطة النهائية لأعمالها التى ستعرض خلال الموسم الدرامى الرمضانى.

وقال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة، إن موسم الدراما الرمضانية على قنوات «المتحدة»، سيعجب الجمهور، وستتضمن الأعمال كبار النجوم، مثل كريم عبدالعزيز فى مسلسل «الحشاشين» وخالد النبوى فى «إمبراطورية ميم»، والنجم القدير يحيى الفخرانى فى مسلسل «عتبات البهجة». 

وأكد أن «المتحدة» تقدم أعمالًا بإجمالى ١٨ مسلسلًا هذا العام، ما بين ١٥ حلقة و٣٠ حلقة، لافتًا إلى زيادة عدد مسلسلات الـ١٥ حلقة هذا العام، مضيفًا  «لدينا كبار النجوم، إضافة لتصعيد كبير للشباب، مثل عصام عمر وأحمد داش، اللذين يؤديان بطولة (مسار إجبارى)، ولدينا مسلسل (مليحة) عن مأساة غزة، وهناك تنوع كبير جدًا».

وتضم القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان هذا العام، مسلسلات من ٣٠ حلقة، منها مسلسل «المعلم» بطولة مصطفى شعبان، و«حق عرب» بطولة أحمد العوضى، ومسلسل «الكبير أوى ٨» بطولة أحمد مكى، و«بيت الرفاعى» بطولة أمير كرارة، وكذلك مسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج، و«صيد العقارب» بطولة غادة عبدالرازق، و«محارب» بطولة حسن الرداد.

 كما تقدم الشركة عددًا من مسلسلات الـ١٥ حلقة، مثل «بابا جه» بطولة أكرم حسنى و«فراولة» بطولة الفنانة نيللى كريم و«لحظة غضب» بطولة صبا مبارك، و«عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، و«مليحة» بطولة محمد دياب، و«مسار إجبارى» بطولة عصام عمر، و«بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين، و«جودر» بطولة ياسر جلال، و«سر إلهى» بطولة روجينا.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة عتبات البهجة

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