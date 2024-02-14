مع إعلان رد مبالغ جدية الحجز للحج السياحي 1445لعام هـ رسميا، وذلك لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في القرعة، يكثر التساؤل لمعرفة موعد استرداد جدية حجز الحج 2024 عبر جوجل، في جميع المحافظات المصرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي في عام 2024- 1445 هـ، عبر الأيام الماضية في شهر فبراير الجاري.

موعد استرداد جدية حجز الحج 2024

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد استرداد جدية حجز الحج 2024 وكيفية الحصول عليها، وقيمة الحجز، وشروط قبول المواطنين في قرعة حج 2024.

كيفية استرداد مبالغ جدية الحجز في مصر لقرعة الحج؟

وفي هذا السياق، أكد محمد عزت، بصفته أمين صندوق غرفة شركات السياحة في محافظة الإسكندرية، لوسائل إعلام محلية، أنه سوف يتم رد مبالغ جدية حجز الحج في عام 2024، للمواطنين الذين لم يفوزوا، والبالغ عددهم يكون 35 ألف مواطن، بقرعة الحج السياحي بعام 2024.

وقال محمد عزت، إنه سيتم استرداد هذه المبالغ عبر فروع بنك مصر بكافة المحافظات المصرية في الأسبوع الحالي بشهر فبراير لعام 2024.

وكشف أمين صندوق غرفة شركات السياحة بمحافظة الإسكندرية، عن آلية الحصول على جدية الحجز للحج لعام 2024، مؤكدًا أنه سيتم إخبار المواطنين عبر شركات السياحة التي تقدموا إليها بمبعاد استرداد تلك المبالغ.

قيمة استرداد جدية حجز الحج

مبلغ وقدره 60 ألف جنيهًا في المستوى الخمس نجوم.

مبلغ وقدره 20 ألف جنيهًا في المستوى الاقتصادي.

من جانبه، أوضحت غرفة ووكالات شركات السفر والسياحة، وفق منشور لها، حصل على نسخة منه، أنه قد بدء صرف رد مبالغ بجدية الحجز من اليوم الأربعاء الموافق 14 من فبراير، وتكون بأصل بطاقة الرقم القومي.

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شروط قبول المواطنين في قرعة حج 2024

هناك عدة شروط يجب على جميع المتقدمين لقرعة الحج التي ستتبع لوزارة السياحة والآثار المصرية في موسم 1445-2024 الالتزام بها وسوف يجب عليهم استيفائها، وستكون منها ما يلي: