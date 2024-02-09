الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد التضامن: بدء اختبارات المرشحين للإشراف على حج الجمعيات آخر فبراير

حج الجمعيات
حج الجمعيات

أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أيمن عبدالموجود، عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشخصية للمرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية موسم 1445هـ - 2024م، أواخر شهر فبراير الجاري، وذلك لاختيار 175 مشرفا من 600 مرشح هم إجمالي المتقدمين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com.

وقال عبدالموجود- اليوم الجمعة- إنه فور الإعلان عن نتائج المرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين، وذلك من خلال ورش عمل شاملة لكل المراحل التي يمر بها عمل المشرف.

تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الحجيج

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وأوضح أن البرامج التدريبية تشمل تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الحجيج، وتعريفهم بالمهام التي يقوم بها المشرف منذ اختياره وحتى عودة الحجاج، بالإضافة إلى التدريب على المعلومات الدينية والطبية والسلوكية المتعلقة برحلة الحج وسيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا من بين الفائزين والذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تيسير الحج حج الجمعيات الاختبارات التحريرية حج الجمعيات الأهلية

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