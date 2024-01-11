الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تحدد شروط الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2024

الحج
الحج

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للإشراف على حج الجمعيات الأهلية للعام الحالي 2024.

وأكد الوزارة أنه لابد من توافر الشروط الأتية للمتقدم وهي:

1- أن يكون عضو مجلس إدارة.

 2- أن يكون عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات المقيدة طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019.

3- أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية.

4- أن يتمتع باللياقة الثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية.

5- اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

6-أن تنطبق عليه المعايير بشفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج.

7- ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عامًا.

8- ألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عامًا.

9- يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل.

وأكدت وزارة التضامن، أنه بمجرد إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية، سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التي يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج، إضافة إلى تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، ومعرفته بالمعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره، وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجًا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد.
 

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