الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لتجنب نكبة 48.. الرئيس الفلسطينى يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى

محمود عباس
محمود عباس

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948.

عباس يطالب بسرعة إنهاء حرب غزة 

وأضاف عباس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب بسرعة إنجاز الأمر لتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

كما طالب عباس الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

وقال الرئيس الفلسطيني: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسئولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

txt

خبير علاقات دولية: مصر تلعب دور الوسيط الحيوى فى الوصول لهدنة بقطاع غزة

تعطيل صفقة المحتجزين

وأضاف: "نحمل الجميع مسئولية وضع أي عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسئولية، نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

المونيتور: "مفاوضات القاهرة" ناقشت مستقبل محور فيلادلفيا

وغادر مدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، مصر، مساء أمس الثلاثاء بعد اجتماع القاهرة الرباعي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومسئولين مصريين في محاولة للدفع قدمًا بصفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح موقع المونيتور، في تقرير له، أن مناقشات اجتماع القاهرة الرباعي لم تكن فقط حول مصير المحتجزين ولكن حول مستقبل ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ووفقًا للمونيتور، رفض مسئولون إسرائيليون القول ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في مفاوضات القاهرة الرباعية، لكن مصدرًا دبلوماسيًا مصريًا قال إن الأجواء في المناقشات كانت إيجابية.

سيناريو نكبة 1948 حماس إسرائيل وحركة حماس أسرى حماس حرب غزة

مواد متعلقة

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

تقرير تركى: أزمات المتوسط على رأس أجندة أردوغان فى القاهرة

المونيتور: "مفاوضات القاهرة" ناقشت مستقبل محور فيلادلفيا

الجارديان: "مفاوضات القاهرة" تسعى لوقف إطلاق النار فى غزة

تقارير تركية: زيارة أردوغان للقاهرة تسطر فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين

وزير إسرائيلي متطرف يمنع مساعدات "الأونروا" إلى غزة

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

باحث في الشأن التركي لـ"الدستور": زيارة أردوغان لمصر تأتي ضمن تحول سياسات أنقرة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بقيادة مصر.. دحلان يكشف تفاصيل الخطة العربية بشأن مستقبل غزة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة