لتجنب نكبة 48.. الرئيس الفلسطينى يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948.

عباس يطالب بسرعة إنهاء حرب غزة

وأضاف عباس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب بسرعة إنجاز الأمر لتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

كما طالب عباس الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

وقال الرئيس الفلسطيني: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسئولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

تعطيل صفقة المحتجزين

وأضاف: "نحمل الجميع مسئولية وضع أي عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسئولية، نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

المونيتور: "مفاوضات القاهرة" ناقشت مستقبل محور فيلادلفيا

وغادر مدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، مصر، مساء أمس الثلاثاء بعد اجتماع القاهرة الرباعي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومسئولين مصريين في محاولة للدفع قدمًا بصفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح موقع المونيتور، في تقرير له، أن مناقشات اجتماع القاهرة الرباعي لم تكن فقط حول مصير المحتجزين ولكن حول مستقبل ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ووفقًا للمونيتور، رفض مسئولون إسرائيليون القول ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في مفاوضات القاهرة الرباعية، لكن مصدرًا دبلوماسيًا مصريًا قال إن الأجواء في المناقشات كانت إيجابية.