حبس متهم يتاجر فى العملات الأجنبية فى الشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم، بحبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية والعربية خارج السوق المصرفية الرسمية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بضبط المتهم "على ب" 50 عاما، مقيم بقرية كفر إبراش بدائرة المركز؛ لاتهامه بحيازة عملات أجنبية وعربية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفية الرسمية.

كشفت التحريات الأولية عن ضبط المتهم أثناء محاولته تبادل حقيبة مع آخر مجهول عقب استقلاله سيارة ميكروباص، حيث هرب الطرف الآخر وتم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على آلاف العملات فئات يورو أوروبي ودولار أمريكي وريال سعودي ودينار عراقي ودينار ليبي ودرهم إماراتي وريال قطري وريال يمني ودينار كويتي وليرة تركية وجنيهات مصرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.