الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء

ضبط متهمين
ضبط متهمين

استمعت جهات التحقيق  المختصة، لأقوال المتهمين بالاتجار في العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وأقر المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عام نحو 3 ملايين جنيه.

وكانت كشفت المعلومات عن ممارستهما نشاطًا  إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.

جهات التحقيق العملة الاجنبية النقد الأجنبي السوق السوداء

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