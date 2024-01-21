الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تجار العملة والنقد الأجنبي في المحافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط أحد الأشخاص -حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتم ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة قنا، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتم ضبط شخصين بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية السوق المصرفي

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