مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى محافظات مصر

يكثف المصريون البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14-2-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل طوال ساعات اليوم إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في وقتها، فإن المبادرة بالصلاة أول وقتها من أفضل الأعمال، ففي الحديث المتفق عليه، واللفظ للبخاري: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14-2-2024 في محافظات مصر

تهتم الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية بتوفير مواقيت الصلاة في جميع محافظات البلاد للمواطنين، ليتمكنوا من معرفة مواعيد الصلوات الخمس طوال اليوم، وفي السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14-2-2024 في المحافظات

مواعيد الصلاة قي القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59

مواعيد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م

صلاة العَصر ٣:١٩ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م.

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