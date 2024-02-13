الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: الجهود المصرية مستمرة لوقف الهجوم الصهيونى على رفح الفلسطينية

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الفلسطينية، إن الاحتلال قام أمس بالهجوم الهمجي الوحشي على بعض مناطق مدينة رفح الفلسطينية، هذا الهجوم الذي أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد.

 
وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن يكون هناك هجوم متكرر من قبل القوات الصهيونية على سكان مدينة رفح الفلسطينية الأيام المقبلة.

الأوضاع فى غزة 


وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتهدئة الأوضاع في فلسطين، حيث بذلت الكثير من الجهود إلى منع الهجوم على رفح، وذلك حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني ولمنع تنفيذ فكرة الهروب إلى مصر والتهجير القسري لشعب فلسطين.

الهجوم الصهيونى على رفح الفلسطينية 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكدا مرارا وتكرارا أن فكرة التهجير إلى مصر أمر مرفوض للغاية، ولن يتم التهاون في ذلك الأمر.

وتابع:" انتقلت بعض العائلات والأسر اليوم من رفح إلى وسط القطاع خوفا من التهديدات الصهيونية".

أيمن الرقب رفح الفلسطينية اكسترا نيوز اكسترا اليوم الهجوم على رفح

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