الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الصحة العالمية: تردى النظام الصحى وانتشار الأمراض المعدية بالسودان

القائم بأعمال ممثل
القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان بيتر جراف

قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية بـالسودان، بيتر جراف، إن الوضع في السودان يعد بمثابة عاصفة كاملة، حيث إنه يعاني من تردي النظام الصحي، بجانب انهيار برنامج تحصين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية.

وأضاف القائم بأعمال ممثل المنظمة في مؤتمر صحفي، عبر الفيديو، في جنيف اليوم الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة كوليرا و5 آلاف حالة حصبة، وحوالي 8 آلاف حالة حمى الضنك، وأكثر من 1.2 مليون حالة سريرية من الملاريا.

وأوضح أن شعب السودان يواجه وضع حياة أو موت بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول للخدمات والإمدادات الصحية الأساسية، منوهًا بأن المناطق الآمنة سابقًا أصبح الآن صعب الوصول إليها، مشددًا على ضرورة الوصول الآمن للمساعدات والعاملين الإنسانيين دون عوائق.

وتابع أن منظمة الصحة تعمل على توسيع نطاق عملها على أرض الواقع من خلال تنفيذها عمليات للمناطق التي يمكن الوصول إليها بشكل آمن، وعمليات أخرى عبر الحدود لتقديم الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ولتفشي الأمراض وتوفير الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة سلمت حتى الآن 1750 طنًا متريًا من الإمدادات إلى السودان، داعيًا لالتزام المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعوة القوية لوصول الشركاء الإنسانيين دون عوائق، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوسيع نطاق الاستجابة في السودان.

وقال مسئول منظمة الصحة العالمية بالسودان إن حوالي 25 مليون مواطن سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية، كما يواجه 18 مليونا منهم الجوع الحاد و5 ملايين بمستويات الطوارئ من الجوع، محذرًا من أنه يؤدي موسم الجفاف القادم لمستويات كارثية من الجوع بالمناطق الأكثر تضررًا.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية السودان بيتر جراف الأمراض المعدية

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