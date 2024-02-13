الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يخطط لجولة فى غرب أوروبا لحشد الدعم العسكرى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

يخطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقيام بجولة في عواصم غرب أوروبا، بالتزامن مع مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، إذ يسعى الرئيس الأوكراني للحصول على دعم عسكري لبلاده وسط معركة التمويل في واشنطن.

ونقلت "بلومبرج" عن المصادر أن زيلينسكي سيزور على الأرجح باريس وبرلين كجزء من الجولة، مؤكدين أن خطط الجولة لم يتم تأكيدها بعد. 

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني في المؤتمر السنوي للأمن في ميونخ، الذي ينعقد اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى الأحد.

ورفض ممثلو الحكومتين الفرنسية والألمانية الرد على طلب للتعليق من الوكالة. ولم يعلق مكتب زيلينسكي على جدول سفره، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال أحد المصادر إنه مع تضاؤل إمدادات الذخيرة، يحتاج زيلينسكي إلى تقديم حجة للحصول على مساعدات عسكرية أسرع للرد على الغزو الروسي، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يدفع باتجاه إجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية.  
وألقى زيلينسكي وقيادته العسكرية باللوم في فشل الهجوم المضاد العام الماضي في اختراق خطوط الدفاع الروسية القوية، على التأخير في تسليم المعدات العسكرية الغربية.

ولا تزال أكثر من 60 مليار دولار من الدعم الأميركي متوقفة، وسط اعتراضات من بعض الجمهوريين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

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