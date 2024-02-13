الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دبور" الدراما الصعيدية.. هكذا يظهر أحمد ماهر فى "صيد العقارب" أمام غادة عبدالرازق (خاص)

أحمد ماهر في صيد
أحمد ماهر في صيد العقارب

لم تنتقص فترة غيابه جزءًا من شعبيته، ومحبة الجماهير العريضة له، بل كانت بمثابة لقاء احتفائي وبريد لرسائل التهنئة له، إنه النجم الكبير أحمد ماهر، الذي يشارك فى السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بدور رئيسي فى أحداث مسلسل "صيد العقارب" أمام النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

أحمد ماهر أحد أعمدة الدراما الصعيدية فى "صيد العقارب"

أحمد ماهر أحد أعمدة الدراما الصعيدية، الذي استطاع منذ أكثر من 30 عاما بطلته وثقافته وأسلوبه المميز أن يقلب موازين الدراما الصعيدية، بشخصية "دبور" التى جسدها فى مسلسل "ذئاب الجبل" الذي تم إنتاجه 1993، وهو العمل الذي يعد علامة مميزة فى تاريخ الدراما المصرية، واستطاع من خلاله أحمد ماهر أن يلفت انتباه الجمهور ويترك بصمة واضحة، لإتقانه اللهجة الصعيدية وحضوره ونبرة صوته، فهو يعتبر من أهم أبناء جيله الذى له باع طويل في النجاح، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدم الكثير من الأعمال الصعيدية التى أهّلته ليتربع بقوة في ذاكرة المشاهد، وقلوب الجماهير.

تفاصيل شخصية أحمد ماهر فى مسلسل "صيد العقارب"

الفنان القدير أحمد ماهر يجسد خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدى المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد.

الجمهور ينتظر أحمد ماهر فى "صيد العقارب"

وبمجرد طرح البوسترات الدعائية الأولية للمسلسل، علّق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتظرين مشاهدة أحمد ماهر أمام غادة عبدالرزاق، خاصة بعد ظهوره بالزي الصعيدى "الجلباب والعِمّة"، متوقعين ملحمة فنية ضخمة.

تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، وبه خط صعيدى، كما أنه من نوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، 15 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، أبرزها قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل، وأحداثه مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.

وكان قد حقق البرومو التشويقي لمسلسل "صيد العقارب" نسبة مشاهدة عالية، ونال تعليقات إيجابية من الجمهور فور طرحه عبر منصة Watch it الرقمية.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" يشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج أحمد حسن.

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الجمهور ينتظر أحمد ماهر فى صيد العقارب تفاصيل شخصية احمد ماهر فى مسلسل صيد العقارب أحمد ماهر دبور الدراما الصعيدية أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| هكذا يظهر أبناء خالد النبوى فى "إمبراطورية م" (خاص)

دراما رمضان 2024| "الدستور" تنشر الصور الأولى لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

مؤلف الموسيقى التصويرية لـ«جودر» و«صيد العقارب»: «انتظروا ملحمتين»

مصادر لـ"الدستور": شادي مؤنس يتعاقد على الموسيقى التصويرية لـ "جودر"

"وتريات الإسكندرية" و"سويت ساوند" يحتفلان بـ"عيد الحب" على مسرح سيد درويش

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

"كامل العدد" ومفاجآت خلال الحدث.. التفاصيل الكاملة لحفل "100 سنة غنا" للحجار

رمضان 2024|خالد النبوى بين العزبة والخليج من أجل "إمبراطورية ميم" (التفاصيل كاملة)

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ"الجنائية الدولية" بشأن هجوم إسرائيل على رفح

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟