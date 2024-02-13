"دبور" الدراما الصعيدية.. هكذا يظهر أحمد ماهر فى "صيد العقارب" أمام غادة عبدالرازق (خاص)

لم تنتقص فترة غيابه جزءًا من شعبيته، ومحبة الجماهير العريضة له، بل كانت بمثابة لقاء احتفائي وبريد لرسائل التهنئة له، إنه النجم الكبير أحمد ماهر، الذي يشارك فى السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بدور رئيسي فى أحداث مسلسل "صيد العقارب" أمام النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

أحمد ماهر أحد أعمدة الدراما الصعيدية فى "صيد العقارب"

أحمد ماهر أحد أعمدة الدراما الصعيدية، الذي استطاع منذ أكثر من 30 عاما بطلته وثقافته وأسلوبه المميز أن يقلب موازين الدراما الصعيدية، بشخصية "دبور" التى جسدها فى مسلسل "ذئاب الجبل" الذي تم إنتاجه 1993، وهو العمل الذي يعد علامة مميزة فى تاريخ الدراما المصرية، واستطاع من خلاله أحمد ماهر أن يلفت انتباه الجمهور ويترك بصمة واضحة، لإتقانه اللهجة الصعيدية وحضوره ونبرة صوته، فهو يعتبر من أهم أبناء جيله الذى له باع طويل في النجاح، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدم الكثير من الأعمال الصعيدية التى أهّلته ليتربع بقوة في ذاكرة المشاهد، وقلوب الجماهير.

تفاصيل شخصية أحمد ماهر فى مسلسل "صيد العقارب"

الفنان القدير أحمد ماهر يجسد خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدى المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد.

الجمهور ينتظر أحمد ماهر فى "صيد العقارب"

وبمجرد طرح البوسترات الدعائية الأولية للمسلسل، علّق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتظرين مشاهدة أحمد ماهر أمام غادة عبدالرزاق، خاصة بعد ظهوره بالزي الصعيدى "الجلباب والعِمّة"، متوقعين ملحمة فنية ضخمة.

تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، وبه خط صعيدى، كما أنه من نوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، 15 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، أبرزها قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل، وأحداثه مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.

وكان قد حقق البرومو التشويقي لمسلسل "صيد العقارب" نسبة مشاهدة عالية، ونال تعليقات إيجابية من الجمهور فور طرحه عبر منصة Watch it الرقمية.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" يشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج أحمد حسن.