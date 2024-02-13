الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

سلطت الصحف التركية، الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، غدًا الأربعاء ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جمهوريت تكشف أجندة زيارة أردوغان لمصر

وأوردت صحيفة "جمهوريت" تفاصيل أجندة زيارة أردوغان لمصر والتي تضمن عقد محادثات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولي من نوعها لمصر منذ 12 عاما، وذلك وفق بيان مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.

صحيفة حرييت: زيارة أردوغان لمصر تاريخية

فيما وصفت صحيفة "حرييت" زيارة أردوغان إلى مصر بالتاريخية كونها تأتي بعد انقطاع دام 10 سنوات في العلاقات التركية المصرية، وباعتبارها ذروة عملية التطبيع بين البلدين التي بدأت أوائل عام 2021، واصفة مصر بأنها الدولة ذات الثقل الإقليمي التي تلعب دورا حاسما في الأزمة المستمرة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأوضحت أن الأخيرة ستكون مطروحة على أجندة المحادثات، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والصومال والسودان وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ديلي صباح: زيارة أردوغان للقاهرة تحسن العلاقات المصرية التركية

فيما تطرقت "ديلي صباح"، إلى مسار تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتة إلى أن الزيارة ستركز على تحسين العلاقات التركية المصرية وإحياء آليات التعاون رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أردوغان من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية، وتحدي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تعتبره تركيا الحل الأفضل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، حيث تقود الجهود من أجل وقف إنساني فوري إطلاق النار، وصعدت انتقاداتها لإسرائيل بعد عمليات القتل العشوائي التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وكالة إيلكه: جولة أردوغان تحمل آثارا أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية

كما أوضحت وكالة "إيلكه" للصحافة والنشر أن جولة أردوغان الإقليمية تحمل آثارا أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز الاستقرار والتعاون داخل الشرق الأوسط الكبير، مما قد يشكل سابقة إيجابية لحل الصراعات الإقليمية.