الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس التركي

سلطت الصحف التركية، الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، غدًا الأربعاء ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

تُوجت بزيارة أردوغان للقاهرة.. محطات مهمة فى تاريخ عودة علاقات مصر وتركيا

جمهوريت تكشف أجندة زيارة أردوغان لمصر

وأوردت صحيفة "جمهوريت" تفاصيل أجندة زيارة أردوغان لمصر والتي تضمن عقد محادثات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولي من نوعها لمصر منذ 12 عاما، وذلك وفق بيان مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.

txt

اقتصاديون لـ “الدستور” زيارة اردوغان لمصر تؤسس لعهد اقتصادي وتجاري جديد وتفتح افق جذب الاستثمارات التركية لمصر

صحيفة حرييت: زيارة أردوغان لمصر تاريخية

فيما وصفت صحيفة "حرييت" زيارة أردوغان إلى مصر بالتاريخية كونها تأتي بعد انقطاع دام 10 سنوات في العلاقات التركية المصرية، وباعتبارها ذروة عملية التطبيع بين البلدين التي بدأت أوائل عام 2021، واصفة مصر بأنها الدولة ذات الثقل الإقليمي التي تلعب دورا حاسما في الأزمة المستمرة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأوضحت أن الأخيرة ستكون مطروحة على أجندة المحادثات، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والصومال والسودان وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

ديلي صباح: زيارة أردوغان للقاهرة تحسن العلاقات المصرية التركية

فيما تطرقت "ديلي صباح"، إلى مسار تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتة إلى أن الزيارة ستركز على تحسين العلاقات التركية المصرية وإحياء آليات التعاون رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أردوغان من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية، وتحدي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تعتبره تركيا الحل الأفضل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، حيث تقود الجهود من أجل وقف إنساني فوري إطلاق النار، وصعدت انتقاداتها لإسرائيل بعد عمليات القتل العشوائي التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي  الفلسطينية.

وكالة إيلكه: جولة أردوغان تحمل آثارا أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية

كما أوضحت وكالة "إيلكه" للصحافة والنشر أن جولة أردوغان الإقليمية تحمل آثارا أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز الاستقرار والتعاون داخل الشرق الأوسط الكبير، مما قد يشكل سابقة إيجابية لحل الصراعات الإقليمية.

txt

اقتصاديون لـ “الدستور” زيارة اردوغان لمصر تؤسس لعهد اقتصادي وتجاري جديد وتفتح افق جذب الاستثمارات التركية لمصر

أردوغان السيسي تركيا مصر عبدالفتاح السيسي أجندة زيارة أردوغان لمصر تفاصيل أجندة زيارة أردوغان لمصر زيارة أردوغان لمصر زيارة أردوغان للقاهرة العلاقات المصرية التركية

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ28473 شهيدًا و68146 مصابًا

كندا: الهجوم الإسرائيلى على رفح سيكون مدمرًا.. ويجب وقف إطلاق النار

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

 المرصد الأورومتوسطي: وثقنا تعمد جيش الاحتلال قتل مدنيين فلسطينيين

كارثة إنسانية.. الصين تطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية فى رفح

لجنة فى الكنيست تصادق على مشروع قانون لوقف عمل الأونروا بالقدس

الهلال الأحمر الفلسطيني يستغيث بالمجتمع الدولي: احموا كوادرنا ومنشآتنا

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

الطاقة والأمن الإقليمى والتسوية الليبية.. ملفات أردوغان فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟