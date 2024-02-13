الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها مناقشة رواية "ولا عزاء" بمختبر سرديات الإسكندرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

مناقشة رواية “ولا عزاء” بمختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، إحدى أمسيات أجندة الدستور الثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الثلاثاء

ففي السادسة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة رواية "لا عزاء" للكاتبة سارة ممدوح. يناقشها النقاد د.محمد عبد الحميد خليفة، د.حنان الشرنوبي، د.شهد هشام. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفى هليوبوليس. لقاء لمناقشة وقراءة أعمال الشاعر زينهم البدوي، الأمين العام لاتحاد كتاب مصر.

وفي السادسة والنصف مساء، يحتضن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، أمسية لمناقشة كتاب “ترابط اللفظ في تماسك النص”، للكاتبة دكتورة شيماء الأشقر،  يناقشها الشاعر جابر بسيوني ويدير اللقاء الكاتب  مجدي عبد الله وذلك ضمن فاعليات نادي أدب الأنفوشي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان “مسارات القضية الفلسطينية فى ظل المتغيرات الجديدة”؛ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية.

يدير الندوة د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قناة السويسو ويشارك بها كل من الدكاترة: أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الأسكندرية ــ عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ــ محمد مرسى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “سوسنة المستنقع”، للكاتب مختار عيسي، ويناقش الرواية كل من: الناقدة والشاعرة دكتورة رشا الفوال، الكاتب فرج مجاهد، والكاتبة رحاب عمر.

وفي السابعة مساء، يحل الدكتور عصام الخواجة، أستاذ الطب النفسي بجامعة رايت ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون علمانيون، وذلك بمقره الكائن في 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف. ويعقد اللقاء تحت عنوان "ديناميات العلاقات الاجتماعية وعلم النفس التطوري".

وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة الجامع الكبير بمدينتي، أمسية لمناقشة كتاب “مراسم الغروب”، للكاتب مدحت عبد الرازق.

أجندة الدستور الثقافية في مختبر سرديات الأسكندرية رواية ولا عزاء نادي أدب مصر الجديدة صالون علمانيون قصر ثقافة الانفوشي

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