الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الألمانى: ندعم جهود إنهاء تقسيم جزيرة قبرص

فرانك فالتر شتاينماير
فرانك فالتر شتاينماير

رحّب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بالجهود الجديدة الرامية إلى إنهاء تقسيم جزيرة قبرص، واعدًا بدعم بلاده لها.

في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قال شتاينماير في نيقوسيا الإثنين: "حان الوقت للعمل بشجاعة جديدة على التوصل إلى حل للمسألة القبرصية"، مشيرًا إلى ضرورة بذل كل ما من شأنه أن يسهم في بناء الثقة.

وأضاف:"نحن في ألمانيا مستعدون على أية حال لدعم العملية التفاوضية التي تقودها الأمم المتحدة ولتعزيز تدابير بناء الثقة".

بدوره ناشد خريستودوليدس، نظيره الألماني، المساعدة في الجهود الرامية إلى إنهاء التقسيم المستمر منذ 50 عامًا للجمهورية الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس القبرصي: "رسالتنا هي أن الحل يكمن في أنقرة"، لافتًا إلى أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وتحتفظ بعلاقات ممتازة مع تركيا، وتابع "أن نيقوسيا هى العاصمة الوحيدة المقسمة في أوروبا".

وأكد شتاينماير أن ألمانيا تدعم حل قضية قبرص على أساس معايير الأمم المتحدة مع منطقتين.

كما أعرب عن سروره بأن الأمم المتحدة قد عينت وزيرة الخارجية الكولومبية السابقة ماريا أنجيلا هولجين كويار، كمبعوثة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة في تحريك المحادثات التي توقفت منذ عام 2017 للتغلب على الانقسام.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن ألمانيا سترسل لأول مرة ما يصل إلى 15 شرطيًا إلى قبرص لدعم عمل الأمم المتحدة.

الرئيس الألماني شتاينماير قبرص جزيرة قبرص نيقوسيا

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