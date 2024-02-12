الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصليب الأحمر: الأوضاع الإنسانية والصحية فى رفح متدهورة بسبب العدوان

رفح
رفح

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، تدهور الأوضاع في مدينة رفح؛ جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في ظل تكدس أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال “مهنا” إن النازحين في رفح الفلسطينية أصبحوا منعزلين بشكل كامل عن الوصول للخدمات الأساسية التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة كالغذاء والدواء وخدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، مع تفشي العديد من الفيروسات الفتاكة من بينها الكورونا والإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي، مع صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية؛ ما يجعل الوضع الإنساني والصحي في تدهور مستمر، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة".

وحذر المسئول الدولي من شن إسرائيل أي عملية برية على الأرض أو تصاعد الهجمات على مدينة رفح الفلسطينية، خاصة مع عدم وجود أى أماكن آمنة في قطاع غزة، مستنكرا بشدة القصف الإسرائيلي أمس على رفح، الذي أسفر عن سقوط العشرات من بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمستشفيات خان يونس في ظل نفاذ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الدخول إليها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، نافيا في الوقت نفسه المعلومات التي أفادت بإبلاغ إسرائيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس قبل بدء العملية العسكرية.

غزة هشام مهنا رفح العملية العسكرية النازحين

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