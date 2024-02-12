8 عرب.. التشكيل المثالي لبطولة أمم أسيا (قطر 2023)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأسيوية "2023"، التي أقيمت في قطر مؤخرا، خلال الفترة بين 12 يناير الماضي و10 فبراير الحالي.

وشهد التشكيل المثالي لبطولة كأس آسيا 2023، وجود 8 لاعبين عرب من أصل 11.

التشكيل المثالي لكأس آسيا 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

خط الدفاع: لوكا مينديز (قطر) - علي آل البليهي (السعودية) - عبدالله نصيب (الأردن).

خط الوسط: لي كانج إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريج جودين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).

خط الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) - أيمن حسين (العراق) - أكرم عفيف (قطر).

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر، قد توج بالنسخة الأخيرة من أمم أسيا 2023، التي أقيمت على ملعبها، وذلك على حساب نظيره منتخب الأردن في المباراة النهائية بنتيجة (3/1).