الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب قطر: لعبنا بروح قتالية أمام إيران ونستحق الصعود لنهائى أمم آسيا 2023

ماركيز لوبيز
ماركيز لوبيز

أشاد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر لكرة القدم (العنابي)، بالمستوى الفني لفريقه عقب فوزه الثمين والمثير 3/ 2 على منتخب إيران، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر.

وضرب منتخب قطر (حامل اللقب) موعدًا في المباراة النهائية، التي تقام بملعب (لوسيل) يوم السبت القادم، مع منتخب الأردن (النشامى)، الذي تغلب 2/ صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب (الثمامة): "هذه المباراة كانت مثل النهائي خاضها اللاعبون بروح قتالية عالية، كان تركيزنا على الاستحواذ وفرض أفضليتنا في الملعب".

وأضاف لوبيز "واجهنا منافسًا صعبًا لكننا استطعنا تحقيق النتيجة المرجوة والتي جعلتنا نبلغ النهائي".

وتابع "حققنا فوزًا مستحقًا وتأهلنا للمباراة النهائية بعد أداء بطولي من قِبل اللاعبين من بداية المباراة وحتى نهايتها، لعبنا بأعلى درجات التركيز لأننا كنا ندرك صعوبة هذه المواجهة التي تحتاج لجهد كبير من قبل اللاعبين".
وأوضح لوبيز "رغم التأخر في البداية بهدف مبكر فقد واصلنا القتال، وواصلنا العمل ولم نتراجع أو نرتبك واستطعنا العودة بشكل سريع، واستعدنا توازننا".

وأنهى لوبيز حديثه قائلًا "الهدف من إجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية هو إعطاء حيوية للمنتخب، وأنا أعرف قدرات اللاعبين وأي واحد يشارك سيقدم الإضافة، لقد حققنا ما نصبو إليه ويتعين علينا الاستعداد بشكل جيد ومثالي لخوض النهائي".

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