قطر تعبر إيران وتضرب موعدًا مع الأردن فى نهائى أمم آسيا

فاز منتخب قطر على إيران بنتيجة 2/3 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة ليتأهل لنهائي النسخة 18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

سجل ثلاثية قطر جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 17 و43 و82.

وجاء هدفا إيران عن طريق سردار أزمون وعلي رضا في الدقيقتين 4 و52.

ويلتقي منتخب قطر مع نظيره الأردني في نهائي البطولة السبت المقبل.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين الإيراني الذي تقدم بهدف في الدقيقة الرابعة بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء منتخب قطر لتصل إلى آزمون الذي سدد كرة خلفية لتسكن شباك حارس المرمى.

وشهدت الدقيقة 12 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إيران عن طريق علي رضا جهانبخش لكنها مرت من مهدي طارمي.

واستطاع منتخب قطر ان يدرك التعادل في الدقيقة 17 عن طريق جاسم جابر بعد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أكرم عفيف لترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

في الدقيقة 32 هجوم مرتد لصالح قطر عن طريق أكرم عفيف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى عفيف ليسدد كرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 43 جاء الهدف الثاني للفريق القطري عن طريق أكرم عفيف الذي سدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الفريق الإيراني على ركلة جزاء سددها علي رضا جهانبخش من علامة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى قطر.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إيران على رأس شجاع خليل زاده لكن تصدى لها حارس مرمى قطر بنجاح.

في الدقيقة 75 هجوم خطير لصالح إيران بعد تسديدة من مهدي طارمي لترتطم بالدفاع ويسدد سردار آزمون برأسية رائعة لكن إنقاذ من مدافع قطر.

وفي الدقيقة 82 سجل المعز علي هدف الانتصار لصالح قطر بعد تصويبة من عبدالعزيز حاتم لتصل إلى المعز علي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.