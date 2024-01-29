الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب قطر يتحدى طموح "الفدائي" الفلسطيني في كأس أمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

يطمح منتخب قطر لقطع خطوة جديدة على طريق نحو المنافسة على لقب كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها بلاده، وذلك حينما يخوض مواجهة عربية خالص أمام نظيره الفلسطيني، في السادسة مساء، على ستاد البيت بالخور، في دور الستة عشر للبطولة.

وبعد مسيرة مذهلة في دور المجموعات يتطلع منتخب قطر للمضي قدما في حملة الدفاع عن لقب البطولة القارية، حيث توج العنابي بلقبه الأول في البطولة عبر نسخة 2019 التي جرت على أرض الإمارات.

وسجل العنابي القطري مسيرة مذهلة في النسخة الحالية لكأس آسيا بتحقيقه  ثلاثة انتصارات متتالية ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة  الأولى بتسع نقاط، حيث بدأ مشواره بالفوز على لبنان 3 /صفر ثم فاز على طاجيكستان 1 / صفر والصين 1 / صفر.

أما منتخب فلسطين، فتأهل إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حصد أربع نقاط من الفوز على هونج كونج 3 / صفر والتعادل مع الإمارات 1 / 1 بعد الخسارة أمام إيران 1 / 4.

ويضع منتخب قطر في اعتباره أنه على موعد مع فرصة تاريخية للمنافسة بقوة على التتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ويسعى منتخب قطر أيضا لمصالحة جماهيره بعد النتائج غير المتوقعة التي حققها الفريق في مونديال 2022 بالدوحة، حين خرج العنابي من دور المجموعات بخسارته في جميع المباريات الثلاث.

 لكن من جانبه يتطلع منتخب فلسطين لرفع راية بلاده عاليا خلال مشاركته بالبطولة القارية، في ظل المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة.

ويسعى المنتخب الفدائي للخروج بانتصار تاريخي أمام منتخب قطر لتقديم لقطة مضيئة للشعب الفلسطيني الذي يعاني بشدة في الأونة الأخيرة، وهو في أمس الحاجة إلى مثل هذا الانتصار لرفع معنوياته في هذه الأيام العصيبة.

والتقى المنتخب القطري مع نظيره الفلسطيني عشر مرات من قبل حيث فاز العنابي سبع مرات مقابل تعادلين، وفاز الفدائي مرة واحدة.

وأكد مصعب البطاط، قائد منتخب فلسطين أن فريقه حقق وعده للشعب الفلسطيني بتأهل الفدائي إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وقال البطاط "هذه المشاركة هي الأفضل لنا في تاريخ كأس آسيا، حققنا وعدنا للجماهير بالتأهل للدور الثاني".

 كما أعرب التونسي مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن سعادته البالغة بتأهل الفدائي إلى دور الـ16، مشيرا إلى أن الفريق سيقاتل من أجل الاستمرار في البطولة.

وسيلتقي الفائز من مواجهة قطر وفلسطين في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند.

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