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رياضة

عموتة: مهاجمو قطر "الأقوياء" أجبرونا على ارتكاب الأخطاء فى نهائى أمم آسيا 2023

الحسين عموتة
الحسين عموتة

أبدى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، أسفه لخسارة فريقه نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، اليوم السبت.

وأنهى منتخب قطر آمال نظيره الأردني في التتويج بلقب أمم آسيا، بعدما تغلب عليه 3/ 1 في نهائي المسابقة القارية، التي استضافتها الملاعب القطرية.

وقال عموتة في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كانت هناك مواطن خلل في بداية المباراة بالنسبة لنا. شعرت بأننا لم ندخل اللقاء بالشكل المطلوب في ظل التمريرات الخاطئة والتمركز الخاطئ".

أضاف عموتة: "لم نتمكن من اغتنام الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول وترجمتها لأهداف، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني بعدما تناسينا النتيجة، والكل حاول العودة لمستواه المعتاد وهو ما حدث بالفعل".

واستدرك مدرب المنتخب الأردني: "في المقابل لم ننتبه لامتلاك المنتخب القطري مهاجمين أقوياء تسببوا في ارتكابنا أخطاء وعوقبنا باحتساب 3 ركلات جزاء ضدنا كانت قاسية علينا".

وكان منتخب الأردن، الذي شارك في المباراة النهائية بكأس أمم آسيا للمرة الأولى، يأمل في وضع اسمه ضمن قائمة المتوجين بالمسابقة القارية.

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