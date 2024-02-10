السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب قطر والأردن فى نهائى كأس أمم آسيا 2023

جريدة الدستور

أعلن الإسباني ماركو لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام نظيره الأردني، في الخامسة مساء، في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2023، التي ستجمعهما على ملعب (لوسيل).

وسيقود المعز علي، هجوم «العنابي» في مباراة اليوم، إلى جانب كل من أكرم عفيف ويوسف عبدالرازق.

وجاء تشكيل منتخب قطر فى مباراة الأردن على النحو التالى:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: محمد وعد، المهدي علي، لوكاس، طارق سلمان.

خط الوسط: جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق.

ومن جانبه، أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل فريقه لمواجهة قطر.

وسيقود يزن النعيمات، هجوم «النشامي» في مباراة اليوم، إلى جانب كل من موسى التعمري وعلي علوان

وجاء تشكيل منتخب الأردن فى لقاء قطر على النحو التالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى 

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - نور الدين الروابدة - إحسان حداد

خط الوسط: محمود مرضي - سالم العجالين - نزار الرشدان 

خط الهجوم: يزن النعيمات - علي علوان - موسى التعمري 

 

ماركو لوبيز منتخب قطر الأردن قطر الحسين عموتة كأس أمم آسيا 2023

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