الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد مدارس إدارة أوسيم التعليمية

وكيل مديرية التربية
وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال جولتها

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عددا من مدارس إدارة أوسيم التعليمية، بحضور محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية ومحمد يحيي مدير عام إدارة أوسيم التعليمية.
 

وتفقدت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل ورياض الأطفال. 

وأكدت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تفعيل اليوم الرياضى وحصص المشاهدة لقناة مدرستنا واستمعت إلى الطلاب للاطمئنان علي سير العملية التعليمية.
 

كما أكدت على تسليم الكتب الدراسية للتيرم الثاني للطلاب مع ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

 

وكان تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، مدارس المعرفة الرسمية لغات، كفرة نصار، الشهيد محمد السيد أحمد التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 وكان في استقباله خالد عبدالحميد، مدير عام الإدارة.

 

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ادارة أوسيم التعليمية بدء العام الدراسي الثاني العام الدراسي الثاني محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة سمية الخطيب

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