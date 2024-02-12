الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 172 مخالفة لمحال غير ملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

مخالفة لمحال
مخالفة لمحال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تحرير 172 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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"الداخلية" تحرر 186 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

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غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالمحلة الكبرى

ونص القرار في مادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

ترشيد استهلاك الكهرباء استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية قرار مجلس الوزراء الجريدة الرسمية

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