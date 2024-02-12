القبض على مالك مقهى بتهمة قتل طالب في بورسعيد

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات بلاغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثمان عاطل "له معلومات جنائية" به جرح قطعي.

بسؤال والدة المتوفى اتهمت مالك مقهى "له معلومات جنائية" بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة نُشبت لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.