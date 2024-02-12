ضبط رجل وسيدة ينقبان عن الآثار في عقار بالجمالية

تمكن رجال الأمن من ضبط شخص وسيدة بالقاهرة؛ لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك مطبعة وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسـم شرطة الجمالية، تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.