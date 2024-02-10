السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

أمرت نيابة التبين، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وكشفت التحقيقات عن ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

 وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام "7 أشخاص" بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على "حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

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