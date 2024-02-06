الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه

المتهمين
المتهمين

"كنًّا بنوهم الناس بتسفيرهم للخارج" بهذه العبارة اعترف المتهمون بغسل 10 ملايين جنيه من متحصلات النصب بارتكابهم جرائم نصب من قبل تحصلهم على تلك المبالغ. 

واعترف المتهمون بإيهام المواطنين بتسفيرهم للعمل في الخارج وكانوا يزاولون نشاطهم خارج القاهرة وعندما جمعوا المبلغ المالي جاءوا للقاهرة وقاموا بإنشاء شركة وهمية لغسل اموالهم 

كانت تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

تعود الواقعة عندما  تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهمين غسيل أموال تسفير الشباب للخارج نصب غسل

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