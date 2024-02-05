الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة "مستريح الأدوات الصحية" للاستيلاء على 4 ملايين جنيه

حبس متهم
حبس متهم

تنظر محكمة جنح الأزبكية اليوم الإثنين، محاكمة مالك شركة أدوات صحية، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح الأدوات الصحية.

وتقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

واختصت الدعوى جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم، وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

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