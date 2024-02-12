الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مدير مبيعات استولى على 28 مليون جنيه من شركة أدوية

متهم
متهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقًا- مقيم بمحافظة الدقهلية بالاستيلاء على عقاقير طبية قيمتها 28 مليون جنيه.

txt

بقيمه 50 مليون جنيه.. ضبط عصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى سوهاج

txt

ضبط المتهمين بتسريب الامتحانات عبر "التيليجرام" بمطروح

 وتبين أن المتهم قام باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسؤول عن بيع الأدوية الطبية المملوكة للشركة التي يعمل بها لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها. فقام بالاستيلاء على أدوية طبية بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليون جنيه. ومن أجل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا، قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد ببيع تلك الأدوية لها.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مدير مبيعات شركة أدوية 28 مليون جنيه مكافحة جرائم الأموال العامة شركات الأدوية جرائم الأموال العامة

الأكثر قراءة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء فرد شرطة على هاتف سيدة بالقطامية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

مخاطر تناول العدس.. وكيف تضيفه إلى نظامك الغذائى بأمان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال