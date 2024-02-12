ضبط مدير مبيعات استولى على 28 مليون جنيه من شركة أدوية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقًا- مقيم بمحافظة الدقهلية بالاستيلاء على عقاقير طبية قيمتها 28 مليون جنيه.

وتبين أن المتهم قام باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسؤول عن بيع الأدوية الطبية المملوكة للشركة التي يعمل بها لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها. فقام بالاستيلاء على أدوية طبية بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليون جنيه. ومن أجل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا، قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد ببيع تلك الأدوية لها.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.