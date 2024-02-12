الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتخانقت مع جوزها.. سيدة تطعن نفسها بسكين فى سوهاج

سيدة تطعن نفسها بسكين
سيدة تطعن نفسها بسكين

أصابت ربة منزل، في منتصف الثلاثينات من العُمر، نفسها بسلاح أبيض "سكين مطبخ"؛ ما نتج عنه إصابتها بجرح طعني بالبطن؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينها وزوجها؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول "أسماء. م.ع.ع"، 34 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة القسم، مصابة بجرح طعني بالبطن.

 

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وبسؤالها قررت أنه أثناء وجودها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وزوجها "علي ش.ع.م"، 34 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية؛ فطعنت نفسها بسكين مطبخ؛ بسبب خلافات عائلية.

وبسؤال زوجها المذكور ونجليها من زوج آخر، كل من: "عبد الله ع.ك"، 10 سنوات، وشقيقه "أدهم ع.ك"، 8 سنوات، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سيدة تطعن نفسها سوهاج مشادة كلامية الخلافات الزوجية قسم شرطة جرجا

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