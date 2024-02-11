وئام مجدى تكشف عن مواصفات فتى أحلامها ونصائح جدتها لها

كشفت الفنانة الشابة وئام مجدي، سر الفيديوهات التي انتشرت لها برفقة جدتها عبرالسوشيال ميديا، مؤكدة أن جدتها تحرص على منحها كل النصائح، ولكن حول الزواج فقط.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن جدتها دائمًا تسألها "مفيش حد؟"، وأنها تتركها وتذهب لقضاء عمل ما وتعود لها لتجدها تسألها عن نفس الشيء.

مواصفات فتى أحلامها

وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، أنها تريد شخصا يكون داعما لها ويكون مبسوطا أنها موجودة في حياته؛ لأنها شاهدت نماذج لم تكن سعيدة بوجود الطرف الآخر، كما أنها شاهدت نماذج للخيانة والصوت العالي، وهي لا تحب ذلك، مؤكدة أنها لا تحب الإحباط.