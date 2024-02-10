رابطة العالم الإسلامى تحذر من خطورة إقدام قوات الاحتلال على اقتحام رفح

حذرت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، من خطورة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، والتداعيات المروعة التي سيتسبب بها استهدافها، في الوقت الذي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

وجدد الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صدر عنه، اليوم، رفض الرابطة القاطع لأي محاولات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع.

وشدد العيسي على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار والتصدي بحزم لانتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية والإنسانية.

كما طالبت الرابطة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لإيقاف الكارثة الإنسانية التي سيتسبب بها هذا العدوان الهمجي.

قطر تدين التهديدات الاسرائيلية باقتحام مدينة رفح.. وتحذر من كارثة إنسانية

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، التي يتواجد بها نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال بيان الخارجية القطري:" ندين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح".

كما حذر البيان من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين.

فيما حذرت مملكة الأردن من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، وفق ما نقل التلفزيون الأردني.

حذرت المملكة العربية السعودية، من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة في بيان، اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة، يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.