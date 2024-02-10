قطر تدين التهديدات الاسرائيلية باقتحام مدينة رفح.. وتحذر من كارثة إنسانية

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، التي يتواجد بها نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال بيان الخارجية القطري:" ندين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح".

كما حذر البيان من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين.

فيما حذرت مملكة الأردن من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، وفق ما نقل التلفزيون الأردني.

كما حذرت المملكة العربية السعودية، من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة في بيان، اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة، يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.